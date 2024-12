SCH rend hommage à Damso : "C'est quelqu'un de très inspirant"

Le S vient de lâcher "JVLIVS III" et Damso est bien de la partie !

Deux monstres du rap francophone

C’est fait. Le S vient de lâcher "JVLIVS III", un projet qu’on peut direct qualifier d’historique. 18 sons, une maîtrise totale, et des vibes qui confirment que SCH est toujours au sommet du rap game. Mais dans tout ça, un morceau avait déjà mis tout le monde en feu avant même la sortie : "2:00", sa collab avec Damso, l’un des artistes les plus influents du moment.

Quand GOAT reconnaît GOAT

Quand SCH et Damso se retrouvent sur un même son, forcément, ça fait des étincelles. Dems, toujours chaud après son album "J’ai menti", arrive avec une plume affûtée et une vibe à part. Et SCH n’a pas fait semblant non plus. Ensemble, ils livrent un morceau profond, sombre et taillé pour marquer.

Dans une interview, SCH a pris le temps de saluer le talent de son collègue belge :

"C’est quelqu’un de très enrichissant, qui a une réelle envie d’apporter quelque chose de nouveau, systématiquement. Je respecte énormément cela parce qu’aujourd’hui, il y a énormément de rappeurs, mais de moins en moins qui créent concrètement. C’est quelqu’un de très inspirant et je le remercie d’avoir participé au projet."

Clairement, entre ces deux-là, c’est le respect mutuel. Et ça se sent dans le morceau : aucune fausse note, que de la puissance et une alchimie parfaite.

"JVLIVS III" : une fin de trilogie légendaire

Avec ce troisième et dernier tome, SCH termine la saga "JVLIVS" en beauté. Il prouve encore une fois qu’il est au-dessus du lot, que ce soit dans les textes, les prods ou l’ambiance générale. Alors, selon-vous le feat SCH x Damso, validé ou pas ?