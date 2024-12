SCH, Jul, ISK, Zikxo : les sorties Rap Français de ce vendredi

Le rap français est en feu ce vendredi 6 décembre avec pas mal de grosses sorties.

Comme chaque semaine depuis des années, le vendredi, c'est le jour des sorties dans le rap game et dans l'industrie musicale en général. Le moment idéal pour découvrir les nouvelles pépites de la semaine, qu'il s'agisse de projets ou simplement de singles ou de clips, avec la perspective de pouvoir faire découvrir les sons à vos potes ce weekend en soirée, ou d'aller en club pour danser dessus. Et ce vendredi, le 6 décembre 2024, on a du très lourd au programme en termes de sorties, avec du Jul, du SCH, mais ce n'est pas tout.

Deux monstres marseillais s'affrontent

On va évidemment commencer par les sorties les plus importantes. A savoir : "JVLIVS III" de SCH, un disque qui vient clore la trilogie "JVLIVS" et qui est donc très attendu par les fans. D'autant que l'album contient un feat avec Damso, et qu'il est son premier projet sorti depuis le drame traversé par l'artiste pendant cet été. Mais ce n'est pas le seul marseillais à sortir son album aujourd'hui, puisque Jul sort lui aussi son deuxième album solo de l'année, "Inarrêtable", lui qui vient encore une fois d'être désigné comme l'artiste le plus écouté en France en 2024.

ISK, le rappeur du 77, va dévoiler son album "Hannibal pt. 2", dont on vous parlait hier dans l'article de son clip avec RK. Le moment de confirmer toutes les belles choses qu'on a vu de son côté depuis plusieurs années maintenant. Zikxo, rappeur de Bondy et une des meilleures plumes de la nouvelle génération du rap FR, fait lui son retour avec son nouvel album, "Le jeu de la vie", après une longue absence expliquée dans un de ses derniers clips.

Enfin, Isha et Limsa d'Aulnay vont dévoiler la réédition de leur incroyable "Bitume Caviar" avec quelques titres bonus qui valent le coup, et MC Solaar sort lui aussi un projet. Au niveau des singles, Alonzo en a dévoilé un nouveau, tout comme Soprano, son grand pote des Psy 4 de la Rime. Guy2Bezbar continue de surfer sur sa hype avec "Mon année", Zed est lui aussi de retour avec "Long Life", et L'Algérino a décidé de dévoiler un single rap où il kicke comme à ses débuts. Bref, un gros vendredi pour les kiffeurs de rap français !