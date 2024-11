Zikxo de retour avec "C'est Z"

Un clip qui est aussi accompagné d'un court-métrage intitulé "Thérapie".

On ne sait pas trop ce qu'il s'est passé pour Zikxo. Le rappeur était vu comme la relève du rap game par une partie des médias rap, avec son talent pour le kickage et pour la rime, mais cela faisait bien deux ans qu'on n'avait quasiment pas entendu parler de lui. Mais le voilà désormais de retour, et avec la manière. Car le rappeur du 93 n'a pas fait son retour avec seulement un clip : c'est un véritable court-métrage que nous propose l'artiste. On le retrouve donc, dès le début de la vidéo, dans une sorte de cabinet de psy un peu spécial. Il ingurgite un liquide qui lui donne très chaud et l'incite à se livrer, comme une sorte de sérum de vérité. Zikxo commence ainsi à expliquer pourquoi il s'est éloigné du game pendant deux ans : le rappeur a perdu des amis, des gens de sa famille, sa femme, sa grand-mère. Bref, d'excellentes raisons pour avoir autre chose à faire que de la musique.

Après cet instant confessions, c'est le moment de revenir au kickage. Et on peut dire que l'artiste n'a rien perdu de son talent au micro, malgré les épreuves de la vie. C'est maintenant que commence le morceau "C'est Z", qui marque le grand retour musical de l'artiste du 93, avec une plume qui écrit toujours des phases lourdes de sens, bref, on valide fort en on a hâte de voir ce qu'il nous prépare par la suite. Même si ce n'est peut-être pas celle qui a fait le plus de bruit, pour nous, la sortie de ce clip est clairement une des sorties de la semaine ! On vous invite à checker tout ça.