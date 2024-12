Alonzo revient avec "Highlander"

Le rappeur confirme qu'il est bien présent en cette fin d'année 2024 !

Alonzo est de retour en solo ! Après avoir marqué les esprits dans 13 Organisé 2, où il a livré des couplets mémorables, le rappeur marseillais revient avec "Highlander", un nouveau single introspectif et puissant.

Dans "Highlander", Alonzo explore une facette plus introspective de son art. Avec des flows fluides et une autotune totalement maîtrisée, il se livre sur ses doutes et se remet en question, dans une ambiance musicale teintée de mélancolie. Ce morceau montre un artiste en pleine réflexion, tout en restant fidèle à son style unique.

Alors, prêts à entrer dans l’univers de "Highlander" ?