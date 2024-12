Le top 10 des meilleurs featurings de Jul

On le sait, Jul est un rappeur qui aime bien partager la lumière, et il le fait très bien !

Le rap game va encore être mis en sang par des rappeurs de Marseille dans quelques jours. On ne parle pas d'IAM ni de la Fonky Family, mais bien de Jul et SCH, qui s'apprêtent à sortir leurs albums solos le même jour. C'est encore l'occasion de remarquer que Jul est une véritable machine à produire, lui qui a déjà sorti un album de quasiment 30 titres avec 150 rappeurs à la rentrée 2024. Mais c'est surtout une belle occasion pour revenir un peu sur un des aspects majeurs de la carrière du J : son sens du partage, notamment dans les featurings. On vous propose donc une petite sélection de nos feats préférés de l'OVNI !

"Comme d'hab" feat Alonzo

Dans la liste, on était obligés d'inclure un feat avec Alonzo. Car le rappeur des Psy 4 et le J ont collaboré à de nombreuses reprises, ça a souvent donné de bons morceaux et surtout, Alonz' est un des premiers à avoir envoyé de la force au J en featuring. "Comme d'hab" est d'ailleurs un des premiers feats entre les deux artistes, et il figure sur l'album "My World", peut-être le plus gros classique de Jul. Que ce soit au niveau de l'instru, du refrain, avec cette voix qui monte doucement, des lyrics qui parlent des gens qui viennent gratter l'amitié quand ça pète, on retrouve des ingrédients qu'on revoit souvent dans les titres de Jul, appuyé par un Alonzo plein d'insolence et d'attitude street. "Rien à foutre d'eux tant que la rue m'valide", une phrase qui va guider le reste de la carrière du J, rien à rajouter !

"Du Nord au Sud" feat Lacrim

La discographie de Jul est remplie de gros tubes, et c'est un peu la même chose pour la liste de ses featurings : beaucoup d'énormes succès commerciaux, dont certains sont évidemment dans cet article. On veut donc aussi mettre en avant de bons morceaux un peu méconnus, voire presque secrets, et c'est le cas du feat entre Jul et Lacrim, "Du Nord au Sud". Un morceau enregistré à l'époque de la Liga One, qui n'est finalement jamais sorti officiellement, mais vous pouvez le trouver sans problème en cherchant un peu, car rien ne disparait vraiment sur Internet. Et c'est tant mieux, car ça aurait été dommage de ne jamais entendre ce feat sur lequel on retrouve les deux rappeurs en mode kickeur, avec un Lacrim énervé, quasiment imprenable à l'époque, et des textes qui nous parlent de la rue sur une instru un peu épique / solennelle et un refrain plutôt sobre, de plus en plus rare du côté du J au fil des années.

"GJS" feat Gims et SCH

On passe à un featuring qui sera sûrement le préféré des amateurs de kickage en équipe, avec trois grosses têtes du rap game FR qui viennent se mesurer l'un à l'autre, sur une instru un peu drill. "GJS" figurait sur l'album de Gims sorti fin 2021, "L'empire de Méroé", qui contenait beaucoup de feats avec des rappeurs, mais celui-là sort un peu du lot. Car les 3 artistes se sont appliqués : on retrouve un Gims qui découpe comme à l'époque de la Sexion d'Assaut, un Jul en mode mitraillette et un SCH qui vient nous inonder d'images "coup de poing" avec son flow bien ciselé. Bref, le genre de morceau qui donne envie de faire des dingueries illégales ou de crier quand on l'écoute, on vous laisse juger par vous-mêmes !

"Maria Maria" feat Ghetto Phénomène

"J'suis resté fidèle au barriooooo" : si vous n'avez jamais chanté cette phrase, on se demande ce que vous faisiez pendant vos soirées en 2015. Car le morceau est littéralement un des plus gros hits de l'année, et aussi un des plus marquants des années 2010. C'est surtout un des titres qui a contribué à construire l'identité de ce qu'on appelle aujourd'hui le rap marseillais : une instru simple, entraînante, avec des sonorités qui rappellent le soleil, un refrain chanté qui rentre dans la tête, des lyrics qui restent assez crus et parlent de ce qui se passe dans les quartiers, et c'est parti pour un tube de l'été comme Jul en a fait des dizaines. Sauf que celui-ci, avec Ghetto Phénomène (la famille), au début de sa carrière, a une petite saveur supplémentaire par la fraîcheur et la spontanéité des lyrics et des toplines. Ca part un peu dans tous les sens, ça donne envie de chanter mais surtout de payer des grosses bouteilles en boîte de nuit, c'est exactement ce qu'on attend d'un tube de ce genre !

"D'or et de platine" feat Gradur

On reste sur un tube typique du Jul de l'époque, avec une petite guitare qui nous fait voyager direct en Espagne ou en Amérique du Sud et un tempo rapide qui ne laisse pas le temps à l'auditeur de s'ennuyer. Un morceau qui est mythique, parce qu'il a très bien marché, qu'il réunit deux des meilleurs rappeurs de l'époque, et qu'il est rempli de clins d'œil aux univers de l'un ou de l'autre, jusqu'au titre du morceau "D'or et de platine", en hommage au label fondé par Jul. Et malgré ses airs de tube pour le camping, les paroles restent très street, même le refrain du J, écrit assez intelligemment : "dans la merde on patine, Bon Dieu faites un signe", car pas question d'oublier d'où on vient. Pour tous ceux qui ont vécu cette période dorée pour le rap français, ça déclenche forcément de bons souvenirs, alors on vous laisse kiffer !

"M*ther F**k" feat SCH

Après deux tubes très commerciaux, on revient sur des morceaux beaucoup plus rap, dans le sens où ça kicke des deux côtés. Un featuring qui est sorti sur l'album "Loin du Monde", un album un peu sous-côté dans la discographie du J alors qu'il contient de très bons titres, comme "La Passat", ou encore "Mother Fuck" avec un autre monstre de Marseille, SCH. Pour ce titre, le J a repris les ingrédients classiques de son rap pour faire l'instru, avec un rythme un peu latino assez rapide. Le S pose son flow tout en tranquillité, puis Jul prend la relève et là, c'est le feu : ça mitraille comme à la guerre, avec des placements excellents. Un très bon titre de rap, dans un style marseillais très identifiable, qui a même été certifié disque de diamant, et ça n'est pas étonnant.

"Gilera" feat Heuss l'Enfoiré ou "GTA"

Jul et Heuss l'Enfoiré ont collaboré à plusieurs reprises et à chaque fois, à ça donné des morceaux plutôt bons. On aurait pu choisir la facilité en mettant "Moulaga", sûrement celui qui a eu le plus gros succès commercial, mais ça aurait été la facilité. On préfère plutôt vous faire (re)découvrir un excellent feat entre les deux : le morceau "Gilera", extrait d'un des albums gratuits de Jul. Et quand on entend la qualité du titre, on se dit que le J est vraiment un gars à part pour sortir ça gratuitement. D'ailleurs, on voit qu'il est différent, à sa manière d'ouvrir le titre en découpant comme peu d'autres en sont capables, surtout sur ce genre d'instrus. Heuss est lui aussi en grande forme dans cette ambiance mi-chantée, mi-kickée, même s'il est un peu plus tranquille. Une des pépites un peu cachées dans les nombreux albums du J, à consommer sans modération.

"Pourquoi tu me fais le gros?" feat Liga One

Si vous êtes un vrai fan de rap, vous connaissez forcément le principe des "posse cut" : ces morceaux où on retrouve de nombreux rappeurs sur la même instru. Jul, littéralement le rappeur le plus généreux du game, a adapté le concept à la sauce marseillaise, en réunissant plusieurs artistes de sa ville (il a même fini par faire deux albums entiers avec ce concept). Mais celui-ci est un peu particulier, parce qu'il date de l'époque Liga One et qu'on y retrouve une ambiance qu'on ne retrouvera plus après. Ce titre, c'est un peu n'importe quoi et c'est pour ça qu'on l'adore : l'autotune est forcé, les lyrics sont hardcore, et le titre est littéralement devenu une expression courante dans les rues de Marseille. Et surtout, le J nous sort un couplet masterclass avec des changements de flow, et des punchlines drôles et géniales comme "même ton jnoun m'arrive pas au genou".

"Postiché" feat PLK

Un morceau qui fait plaisir, avec un joli passe-passe entre deux très bons rappeurs français qui sont au sommet de leur forme, des références au rap game ou au cinéma à la pelle, des lyrics sérieux, qui nous parlent de la vie de tous les jours, pas de Lambo et de go fast, avec une grosse aisance technique de la part de nos deux kickeurs. De toutes façons, quand on entend "Mehsah à la prod" au début du morceau, on sait qu'on part sur quelque chose de bien, et cette fois encore ça se vérifie ! Clairement un des meilleurs morceaux de "La Roue est longue", et de très loin !

"L'étoile sur le maillot" feat l'Algérino, Alonzo, SCH, Stone Black, Le Rat Luciano, As, Veazy

"A Marseille ça vend du shit et d'la chloroquine" : quand on commence un couplet comme ça, difficile de se rater, surtout quand on invite un sosie du Professeur Raoult dans le clip. Un morceau de kickeurs, et une version plus aboutie du "posse cut" dont on parlait plus haut, avec cette fois des artistes marseillais de toutes les générations et des couplets de grande qualité de la part de quasiment tout le monde. Pour le symbole, pour la qualité du morceau, et aussi parce qu'il a très bien marché, on était obligés de finir par celui-là !