Zola annonce une grosse surprise !

Un retour imminent ?

Zola : entre succès et polémiques

Ces derniers mois, Zola s’est fait discret dans la musique, mais le rappeur du 91 est enfin de retour avec une annonce qui risque de secouer ses fans. Après le succès de l’album commun avec Koba LaD, Frères Ennemis, certifié Or, l’actualité du jeune prodige avait surtout été marquée par des affaires personnelles. En effet, Zola a récemment fait parler de lui après une garde à vue suite à une course-poursuite avec les forces de l’ordre. De plus, il n’a pas hésité à défendre son ami Koba LaD, actuellement incarcéré pour un accident de voiture sous l’emprise de stupéfiants.

Bientôt de retour ?

Mais aujourd’hui, c’est pour de meilleures nouvelles que Zola fait parler de lui ! Sur sa story Instagram, il vient de révéler qu’il travaille sur un nouvel album solo, un an et demi après la sortie de Diamants du Bled, certifié platine. Une annonce qui arrive à point nommé pour les fans, impatients de voir ce que le rappeur leur réserve après cette longue absence.

🚨 ZOLA a annoncé qu’il travaillait actuellement sur son prochain ALBUM !!



« ALBUM PROCESS… » ⏳



Vous aimeriez voir qui dessus ? 🤔 pic.twitter.com/WgdctOcJGu — Kultur (@Kulturlesite_) November 3, 2024

Pour l’instant, peu d’informations sur ce projet ont été dévoilées, mais Zola semble prêt à revenir plus fort que jamais. Entre ses histoires personnelles et ses liens solides avec la scène rap, cet album solo pourrait bien refléter toute l’évolution et la maturité de l’artiste. Les semaines à venir s’annoncent brûlantes pour le rap français avec le retour de Damso, SCH, Dinos et Gazo. Zola veut également se joindre à la partie !