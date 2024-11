Damso balance "Chrome" et dévoile la date de son nouvel album !

On en sait plus sur "J'ai menti" !

Damso de retour avec Chrome

"En novembre, c'est Damso," et le rappeur bruxellois a tenu parole ! Alors qu'il vient de sold-out une série de sessions d’écoute privées dans plusieurs villes françaises et francophones pour présenter son nouvel album J'ai Menti, Damso n'a pas tardé à régaler ses fans. Ce vendredi 1er novembre à 00h, il a lâché son tout premier single, intitulé "Chrome".

Le morceau est une véritable bombe en deux parties : la première offre un style plus spécial, tandis que la seconde laisse place à un Damso plus kickeur, rappelant ses plus belles heures. Les fans ont rapidement répondu présent, accueillant "Chrome" avec enthousiasme. Et ce n’est pas fini, car le clip est sorti également !

"J'ai Menti" le 15 novembre !

Mais ce n'est pas tout ! La date de sortie de J'ai Menti est enfin connue : l'album sera disponible le 15 novembre. En plus de la date, Damso a aussi révélé les collaborations présentes sur cet opus tant attendu. On y retrouvera des artistes de haut vol, notamment Kalash Criminel, Angèle, Michkavie et Kalash.

Les fans sont désormais sur les starting-blocks pour découvrir ce projet qui s’annonce déjà monumental. Novembre ne fait que commencer, et avec J'ai Menti, Damso semble prêt à marquer le rap de son empreinte pour encore longtemps.