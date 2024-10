Dinos annonce son nouvel album : "J'ai travaillé pour faire de la bonne musique"

On a des nouvelles de Dinos ! Après "Hiver à Paris" qui a reçu un très bon succès commercial (certifié platine), le rappeur a récemment annoncé deux dates exceptionnelles à l'Accor Arena le 21 & 22 février prochain. Pour ces deux concerts, les fans pourront alors écouter des morceau inédits ! En effet, sur son compte Instagram, l'interprète de "AMG Performance" a annoncé que son nouveau projet a été terminé. Ce dernier explique qu'il ne veut pas faire comme ces albums précédents, aucune grande déclaration, aucune promo marketing, juste de la bonne musique.

"Album terminé Dieu merci. Aucune grande déclaration disant que c’est l’album de ma vie, aucun marketing mystère ou énigmatique, aucune hypocrisie non plus, j’ai compris que beaucoup n’ont pas aimé HAP donc j’ai travaillé pour faire de la bonne musique, me renouveler, tout ça rend humble et parfois l’humilité ça fait du bien. KINTSUGI season lezzgo."

On a tous hâte du retour de celui qui s'est fait connaître dans les Rap Contenders. En janvier dernier, c'est Kerchak qui était revenu sur son featuring, se disant impressionné par la complicité qu'ils ont eu en studio :

"Je voulais un Dinos à l’ancienne un peu. Un Dinos fâché tout ça. En fait je l’ai vu une fois en festival et je lui ai dis ‘hé je vais sûrement avoir besoin de toi pour mon projet’. Il m’a dit ‘direct’. Quand j’étais dans ma période de feat, c’est la première personne que j’ai appelée. Il est venu, il était grave sur la prod’ tout ça tout ça. Il était grave en mode professionnel, t’as capté ? Le son, on l’a plié de fou. Il est venu tôt, il est venu à 18 heures on a fini à 22 heures max. On était au studio à Saint-Cloud, on était posés. Au début, il voulait faire de la Jersey. J’avais presque fini le projet. Il n’avait pas capté tout ce que je voulais faire. Je lui ai fait écouter un peu ce que j’avais fait. Il m’a dit ‘c’est bon je sais ce qu’on peut faire’. On a fait exactement ce que je voulais faire."