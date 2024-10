Chris Brown accusé d'agression sexuelle sur le Yacht de Diddy : Le témoignage glaçant !

Les accusations s'accumulent pour le chanteur.

Chris Brown : La descente aux enfers continue

Depuis, quelques semaines, Chris Brown est dans une sacré sauce ! En effet, déjà connu pour ses violences conjugales, ce qui lui a même valu d'être boycotté dans certains pays, un documentaire sur son côté sombre est sorti aux Etats-Unis par la chaîne Discovery qui s'intitule : Chris Brown: A History of Violence. Et un passage a été particulièrement marquant, dans lequel une femme anonyme, appelée "Jane Doe", a choisi de partager son histoire dans l'espoir de "faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé". Elle confie également avoir reçu des menaces de mort depuis la révélation de son identité.

Selon Jane Doe, les événements se seraient déroulés en 2020 à Miami, où elle aurait été invitée sur le yacht de Diddy, actuellement en prison, par un ami. C'est là qu'elle aurait rencontré Brown, qui aurait entamé une conversation avec elle et lui aurait tendu un verre. Elle explique que dès ce moment, "la mémoire est devenue floue". Elle se souvient seulement que Brown lui a tendu un second verre, après lequel elle a commencé à se sentir "fatiguée et le corps lourd".

Elle poursuit en décrivant comment Brown l'aurait ensuite emmenée dans une chambre, où elle dit avoir ressenti une intense sensation d'immobilité. Malgré ses protestations, elle affirme que Brown a continué et a fini par abuser d'elle. En larmes, elle affirme qu'il a éjac*lé à l'intérieur d'elle après l’agression.

Dans une déclaration à PEOPLE, Jane Doe insiste sur le fait qu'aucun message échangé entre elle et Brown ne "réfute l’agression sexuelle". Elle appelle également à la fin de la honte imposée aux victimes et de l’injustice qui consiste à les traiter de menteuses en raison de l'admiration que certains fans vouent à leur idole.

Le témoignage de cette femme relance le débat autour de la culture de la célébrité et des abus de pouvoir présumés dans l'industrie musicale.