"Grosse force à toi mon frère" La Fouine donne son soutien à Koba LaD !

Cela fait quelques semaines que le rappeur du Bat7 est derrière les barreaux dans la prison de Fleury-Mérogis. Ce dernier a été mis en examen pour "homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées" après le terrible accident de la route où Koba LaD a été impliqué, faisant la mort de son ami William.

Quelques jours après cette affaire, le père du défunt s'était exprimé déclarant ne pas en vouloir à l'artiste :

"Je n’ai pas de colère envers lui. Il y a deux vies brisées. Celle de William qui ne reviendra pas. Et celle de Koba. Pour lui, il appartient à la justice de décider de dire le droit. Je sais que c’est un a*cident et que ce n’était pas volontaire. Il a 24 ans, ce qui lui arrive est aussi dramatique pour lui. Ils étaient amis depuis à peu près un an (…). Très honnêtement, je suis malheureux pour lui. William n’aurait pas aimé qu’il se retrouve dans cette situation"