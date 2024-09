Gringe annonce son album, sa tournée et un feat avec Orelsan

Gringe se replonge à fond dans le rap game !

Il était l'un des grands espoirs du rap français, notamment depuis la sortie de l'album des Casseurs Flowters avec Orelsan en 2013, il y a plus de dix ans déjà. Rappeur assez technique, avec un côté torturé et écorché vif qui a touché beaucoup de monde, Gringe n'a pourtant jamais épousé ce statut de "star" qui lui était promis. La faute, pendant un temps, à un côté un peu "branleur" pleinement assumé, mais aussi à des envies qui vont bien plus loin que le monde du rap. Car oui, le "G" est aussi acteur désormais, et il a joué ces dernières années dans plusieurs films, mais aussi des séries, avec des réalisateurs célèbres. A présent, le rappeur est de retour avec son premier amour, la musique, et il a même un album sur le point d'arriver !

Gringe s'apprête en effet à dévoiler son deuxième véritable album solo, "Hypersensible". La sortie du disque est imminente et prévue pour le 20 septembre prochain. Un album sur lequel on retrouvera plusieurs visages connus, comme Georgio par exemple, mais aussi Sydney et Saan. Évidemment, un album de Gringe contiendra forcément un featuring avec celui qui est son frérot depuis le début de l'aventure : Orelsan.

Le duo Casseurs Flowteurs va donc se reformer le temps d'un morceau pour l'album de Gringe ! Mais ça n'est pas tout en ce qui concerne l'actu du rappeur : il a également programmé une grande tournée qui passera quasiment dans toute la France, et qui s'étendra du 7 novembre 2024 au 15 février 2025. Il vient même de rajouter une date à l'Olympia en mai prochain. Est-ce que ce disque marque l'envie de Gringe de revenir presque à plein temps dans le rap et l'écriture ? Rien n'est moins sûr, mais en attendant, on a hâte de découvrir ce que le kickeur va nous proposer sur son album, qui arrive donc dans quelques jours.