Woodstower : Les artistes rap à voir absolument !

Alors que le festival culturel va revenir pour une nouvelle édition à partir du 29 août jusqu'au 1er septembre, voici un petit recap des artistes présents au grand parc Miribel Jonage.

Woodstower fête sa 25e édition !

Woodstower et le rap, c'est une grande histoire d'amour. Crée en 1997, plusieurs rappeurs ont marqué l'événement de leur empreinte. Rien qu'a l'édition 2023, on pouvait compter sur Damso, Zola ou encore Kerchak pour enflammer les scènes du grand parc Miribel Jonage.

Pour cette nouvelle année, il y aura encore du beau monde ! Alors qui suivre ? Focus sur les artistes à voir absolument !

Booba

Qui d'autre que le D.U.C du rap français pour fêter en bonne et due forme les 25 ans du festival ? Booba est LA tête d'affiche de l'événement, avec la seule date unique dans la région. L'artiste originaire du 92 est armé d'une année 2024 riche en succès. Son dernier album "AD VITAM ÆTERNAM" déjà disque d'or et son feat avec SDM "Dolce Camara" est single de diamant. Le roi du clash sera présent le jeudi 29 août pour un concert qui s'annonce déjà légendaire.

Hamza

On fête ça cet été @HamzaSauceGod 😏🏆 https://t.co/ZOuwCO4ocb — Woodstower (@woodstower) April 26, 2024 Devenu une figure emblématique du rap francophone sur les dernières années, l'artiste belge a bien coché la date du vendredi 30 août pour faire bouger la foule du grand parc Miribel Jonage. Classé deuxième des albums les plus vendus en france en 2023 avec son projet "Sincèrement", il a été récemment certifié double disque de platine, une première pour le rappeur de 30 ans. Malgré une année 2024 plus discrete au niveau des sorties, il sera bien au rendez-vous pour placer tout ses bangers pour enflammer la scène et faire sauter le public sur "Free YSL"... voici un petit aperçu ! Hamza qui interprète "Free YSL" aux Ardentes 💥 pic.twitter.com/mJL4jYjCLt — Views (@viewsfrance) July 7, 2023

Ziak

Le drilleur masqué du rap français sera bien présent le samedi 31 août pour découper la scène du festival comme un vrai couteau ! L'artiste est monté en puissance depuis 3 ans et enchaine les singles qui le mettent très haut dans les artistes influents du rap francophone. Avec son personnage mystérieux, son live promet d'être tout aussi énigmatique et percutante que ses morceaux.

Houdi

Considéré comme l'un des plus prometteurs de sa génération, le rappeur originaire de la Seine-et-Marne se différencie par un style unique, très polyvalent avec une technique maîtrisée. Son EP "WOKA" sorti l'été dernier avait déjà marqué l'esprit montrant toute la palette artistique du rappeur masqué. Il ne s'est pas reposé sur l'année 2024 avec un nouvel album en début d'année "HOOD VOLUME.1". Ce projet lui a permis de montrer ses talents de kickeur avec des artistes de renom comme Guy2bezbar ou Dosseh. Il prouvera alors au Woodstower le jeudi 29 août qu'il s'installe pour de bon dans le paysage du rap français.

S.Pri Noir

Après deux albums à succès, le rappeur engagé se distingue par une voix unique et des textes percutants. Il est de retour avec "La Cour des Miracles". Un album sculpté dans des beats et des mélodies efficaces avec un casting de prestige : Nekfeu, Tiakola, Laylow... et sera présent pour le performer le samedi 31 août au grand parc Miribel Jonage.

Lesram

Lesram fait partie de l'école du rap sport, des freestyles et des Open Mic, celle où les enchaînements de rimes font l’effet d’un crossover ou d’un passement de jambe de Ronaldo, où la technique soulève les foules. Sur entraîné et arrivé au sommet de sa technique, le rappeur de 27 ans a sorti son premier album "Du mieux que j’ai pu, du mieux que j’ai eu" le 19 janvier 2024. Prévoyez de mettre des baskets le vendredi 30 août car ça risque d’être sport…

