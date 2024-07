Young Thug : sa liberté sous caution refusée

Le rappeur est derrière les barreaux depuis le mois de mai 2022.

Derrière les barreaux depuis le mois de mai 2022, Young Thug espérait pouvoir sortir de prison. Mais ce mardi 30 juillet, le juge a refusé sa demande de libération sous caution et d’assignation à résidence.

Coup dur pour Young Thug. Le rappeur américain n’en a pas fini avec la case prison. Incarcéré en 2022 dans le prison du comté de Fulton, il fait face à de nombreux chefs d’accusation, notamment possession d'armes à feu et trafic de drogue. C’est donc une affaire longue et périlleuse que connaît Young Thug, alors que Brian Steel, son avocat, était condamné en juin dernier à plusieurs jours de prison pour outrage à la cour. D’après ce dernier, l’interprète de "Check" est en isolement "plus de 22 heures par jour, dort dans une cellule infestée de fourmis et reçoit de la nourriture non comestible". Le 23 juillet dernier, une demande de libération sous caution et d’assignation à résidence a alors été formulée. Mais ce mardi 30 juillet, le résultat est tombé : Young Thug reste en prison.

Malgré les conditions dénoncées par Brian Steel, le juge Paige Reese Whitaker qui remplace le juge Ural Glanville a refusé la demande : "Je ne vais pas reconsidérer les questions d'obligations qui ont déjà été tranchées sur l'absence de circonstances légitimes", a-t-il déclaré. Le procès de Young Thug en cours depuis huit mois est désormais le plus long de l’histoire de la Géorgie. Pour rappel, le rappeur est visé par 56 chefs d’accusations et est en prison depuis le 9 mai 2022.