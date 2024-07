Niska, Tiakola, Aya Nakamura appellent à faire barrage à l’extrême-droite

Le rap français s'engage.

Après la sortie du morceau "NO PASARÁN" contre la montée de l'extrême droite en France, les réactions de BB Jacques ou encore Zamdane, le monde du rap continue de se mobiliser en vue du second tour des élections législatives alors que le Rassemblement National est aux portes du pouvoir. Et cette fois, ce sont des artistes avec de très grosses communautés comme Tiakola, Niska et Aya Nakamura qui appellent à aller voter et à faire barrage au RN dans des messages clairs et limpides.

Aya Nakamura, après avoir été prise à partie par des internautes par son silence et quelques messages un peu ambigus à cette fois été nette et précise. Elle écrit ainsi sur Twitter :

"Je suis bien placée pour comprendre et savoir la place du racisme dans notre pays. C’est les mêmes qui ont le seum quand on brille car on a pas fini de briller. Et oui je suis discrète sur ces sujets, des fois on se sent pas pertinents et assez légitime pour parler et dire les bonnes choses sur des terrains qu’on maitrise ap. Ca veut pas dire on a pas d’avis hein. Maintenant je comprends que ma position d’artiste nécessite que je prenne la parole, car c’est un moment important pour nous toutes et tous. Donc dimanche on va tous aller voter, et contre le seul extrême à condamner car il n’y en a qu’un."

Niska a lui aussi posté un long message sur Instagram.

"Même si ça fait des années que les politiques nous ignorent, nous stigmatisent, nous insultent, je ne peux plus rester sourd, muet et aveugle face à cette situation qui pue la merde. Les fachos au pouvoir ? Jamais, c'est tuba, ça va partir en... fort et c'est bon pour personne, aujourd'hui, la meilleure façon de leur répondre, c'est les urnes ! Dimanche, allez voter, ne laissons pas les gens qui nous détestent gouverner !"

Même son de cloche chez Tiakola qui a lui aussi "pris ses responsabilités".

"Vous savez que ce n’est pas un sujet sur lequel je suis à l’aise, mais je connais mon histoire et celle de mes parents […] Ceux qui le peuvent, aller voter contre le RN. On ne veut pas d’eux, ce n’est pas la France dans laquelle on veut voir grandir nos enfants."

Il ajoute également :

"Désolé, je ne pensais pas que j'avais besoin de parler, mais les faits sont là. Merci de m'avoir fait comprendre qu'il fallait prendre mes responsabilités."

On espère qu'il ne sera pas le seul et qu'ils seront nombreux encore à le faire.