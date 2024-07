Zamdane et BB Jacques : leurs prises de position contre le RN

À quelques jours du deuxième tour des législatives, les rappeurs mobilisent leur public.

Alors que le Rassemblement National est arrivé en tête du premier tour des élections législatives, l’heure est à la mobilisation. Le rap français se mobilise de plus en plus afin d’appeler à faire barrage à l’extrême droite, comme B.B Jacques et Zamdane.

Ce dimanche 7 juillet, c’est le Jour-J. Les Français sont invités aux urnes afin de voter à l’occasion du deuxième tour des élections législatives. Un bulletin qui sera décisif pour l’avenir du gouvernement et du pays, le Rassemblement National de Jordan Bardella étant arrivé en tête au premier tour. Certains rappeurs prennent alors la décision de s’adresser à leur public afin de les mobiliser pour ce vote important. Après La Fouine et Rohff, c’est au tour de Zamdane de s’exprimer. Sur la scène du festival Solidays ce week-end, l’interprète de "Million" prend la parole : "Ça me fait plaisir de voir tout le monde ensemble. Des Français d’origine française, des Français d’autres origines, des étrangers d’autres origines. Il y a tout le monde aujourd’hui devant moi et ça, ça fait plaisir". Il poursuit : "Pour moi, c’est ça la France. Merci la France, merci l’immigration, merci tous les autres pays du monde. On s’en bat les cou*lles du Front National". Un discours applaudit par toute la foule.

Zamdane adresse un message de force face à la montée de l’extrême droite en France 🇫🇷pic.twitter.com/n71lnXS3hu — RAPLUME (@raplume) July 1, 2024

Autre artiste à prendre position contre le Rassemblement National, B.B Jacques. Après les résultats du premier tour, le rappeur a publié une story sur les réseaux sociaux afin de mobiliser ses fans : "Les amis, je vais être concis : votons dimanche, mais surtout votons bien, écrit-il. Si vous êtes ouvert à l’autre, si vous êtes ouvert à l’art, si vous adhérez aux principes qui font que l’on peut vivre ensemble en paix, d’où que l’on vienne et qui que l’on soit : allez faire barrage dimanche au Front National (RN) qui est à 6 jours de prendre le pouvoir dans notre pays". Lundi 1er juillet, un groupe de 27 rappeurs ont justement dévoilé un single puissant à l’encontre de l’extrême droite. Intitulé "NO PASARÁN", il réunit Fianso, Kerchak, Akhenaton ou encore Zed et Mac Tyer. "Le doigt en l'air pour les cistes-ra, CNEWS dans l'angle mort, secousses et tremblements, fuck le Rassemblement”, lâche Fianso en ouverture. De quoi donner le ton pour le deuxième tour des élections à venir.