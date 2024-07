Le rap français s’unit contre le RN

Ce lundi 1er juillet, Zola, Seth Gueko, Mac Tyer ou encore Akhenaton vont dévoiler un titre contre l'extrême droite.

Au lendemain du premier tour des élections législatives, le Rassemblement National est en tête. Le parti d’extrême droite de Jordan Bardella récolte 33,2 % des voix, de quoi réveiller le rap français. Ce lundi 1er juillet, un titre contre l'extrême droite va paraître avec Zola, Akhenaton, Mac Tyer, Ashe 22 ou encore Seth Gueko.

"Qui prétend faire du rap sans prendre position ?", disait Calbo du duo Ärsenik dans son titre "Boxe avec les mots" en 1998. Vingt-six ans plus tard, alors que le rap français est "devenu mainstream" d’après la philosophe Benjamine Weill et autrice du livre "À qui profite le sale ? " pour GQ, il se mobilise de nouveau aujourd’hui. Après le premier tour des législatives ce dimanche 30 juin, le Rassemblement National est en tête des résultats, avec 12 millions de votes. De quoi révolter les rappeurs français qui annoncent la parution d’un titre contre le Rassemblement National. Ce lundi 1er juillet à 23h45, un gros casting réunissant Zola, Fianso, Soso Maness ou encore Akhenaton publiera un morceau inédit intitulé "No Pasarán", histoire de passer un message aux auditeurs de rap français.

Durant neuf minutes, Uzi, ISK, Pit Baccardi, Ashe 22, RK, Alkpote, Kerchak ou encore Kore, Nahir, Seth Gueko, Zed, Decimo, Costa et Mac Tyer se passeront le micro sur ce morceau au titre qui fait référence au slogan scandé par les Espagnols dans les années 1930 contre le régime fasciste de Franco. "L’unité est notre force, écrit Akhenaton d’IAM sur les réseaux sociaux accompagné d’un teaser. Lorsque le peuple comprendra que le problème n’est pas le voisin mais le système et ceux qui en profitent, alors tout changera". Un titre pour appeler à faire barrage à l’extrême droite lors du deuxième tour des législatives ce dimanche 7 juillet. Il fait aussi écho au temps où le rap français se réunissait contre le racisme, comme avec les "11’30 contre les lois racistes" paru en 1997 et qui réunissait de nombreux artistes français, notamment Akhenaton. Tous les fonds de "No Pasarán" seront reversés à la Fondation Abbé Pierre.