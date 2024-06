Kendrick Lamar : “Not Like Us” éligible aux Grammy Awards ?

La possibilité existe vraiment.

L'incroyable histoire du diss track de Kendrick Lamar contre Drake continue. En effet, on vient d'apprendre que "Not Like Us" qui a déjà de nombreux records à son actif, que le titre serait sans doute éligible aux Grammy Awards. Autrement dit, on peut insulter salement Drizzy et remportait un des titres les plus prestigieux de la musique. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Harvey Mason Jr., PDG de la Recording Academy à TMZ lorsqu'il a été interrogé sur le sujet.

"De toute évidence, c'est un titre très chaud d'un artiste au talent incroyable. L'écriture est superbe... C'est incroyable."

Harvey Mason Jr. a également souligné la riche histoire de Kendrick Lamar avec les Grammy Awards et les nombreuses victoires qu'il a remportées au cours des années et ce, dans plusieurs catégories différentes.

"Vous avez un artiste qui a déjà été nominé. Il a également remporté plusieurs prix. Je ne vois aucune raison pour laquelle ce ne pourrait pas être le cas cette année."

Selon lui, la pertinence du morceau dans le paysage musical actuel et sa place dans la culture pop ne font que renforcer ses chances d’obtenir une nomination.

"Il a un impact à bien des niveaux. Je pense que les membres de l'Académie le reconnaitront."

Finalement, ce serait presque la suite logique pour un titre qui continue de battre record sur record. Il va reprendre la première place du Billboard cette semaine et il a été numéro un dans plus de 50 pays tout en étant certifié double platine aux Etats-Unis. Bref, plus qu'un diss track, "Not Like Us" est un véritable phénomène !