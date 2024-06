Kendrick Lamar a tourné le clip de "Not Like US"

L'endroit du tournage nous promet un clip grandiose.

Le clash entre Kendrick Lamar et Drake est-il terminé ? Du côté du canadien, il semblerait que oui, il a arrêté de répondre, a même supprimé quelques posts insultants sur Instagram, et a l'air d'être passé à autre chose. Mais du côté de K.Dot, par contre, c'est différent : le rappeur de Los Angeles ne lâche pas son rival d'un pouce et semble bien déterminé à faire durer ce clash le plus longtemps possible. Rappelez-vous, il avait même pris le temps de clasher Drake lors de son concert à Los Angeles.

Kendrick Lamar was spotted filming at Compton City Hall, which is the second location for his music video "Not Like Us." pic.twitter.com/6abFBlng5n — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) June 22, 2024

Mais cette fois il 'agit d'encore autre chose, qui pourrait tout de même relancer le clash en redonnant plein de buzz au diss track "Not Like Us", le titre le plus réussi de tous les diss tracks sortis ces derniers mois. En effet, Kendrick Lamar a été filmé en train de tourner un clip, et au vu des notes qu'on entendant dans la vidéo, il s'agit clairement du clip de "Not Like Us". Un tournage qui a eu lieu non loin du Compton City Hall, désormais lieu de pèlerinage pour les fans de K.Dot du monde entier.

Kendrick Lamar spotted filming "Not Like Us" music video pic.twitter.com/cv9rItKSba — HipHopDX (@HipHopDX) June 23, 2024

Toute la vidéo n'a pas été tournée devant la salle de concert : toute la journée, des clips de Kendrick en train de tourner dans tous les coins de Compton ont vu le jour sur la Toile. Avec à chaque fois le même ressenti : son quartier est vraiment complètement derrière lui, tout comme les anciens rappeurs de son coin, comme Ice Cube par exemple, qui confiait il y a peu qu'il adorait ce qui se passait pendant ce clash.