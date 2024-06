Booba continue à se moquer de Rohff

Les nouvelles sorties du Padre ne sont pas au goût du Duc.

Apparemment, on ne parle déjà plus de son album "AD Vitam Aeternam", sorti il y a pourtant quelques mois seulement. Désormais, ce qui fait l'actualité quand on parle de Booba, ce sont à nouveau ses clashs. Le Duc a repris les attaques et les provocations contre tout le monde, en particulier ses cibles préférées : Vald, Maes, Gims... Et Rohff, évidemment, que B2O a déjà attaqué a plusieurs reprises cette semaine.

Il faut dire qu'il y a de l'actualité du côté de ROH2F, qui s'apprête lui aussi à faire son retour avec un nouvel album nommé "Fitna", dont le single éponyme a déjà été dévoilé. Booba a donc guetté le bon moment ou le bon dossier, et il semble avoir fait leaker un extrait d'un des futurs morceaux de Rohff, dans le but de se moquer de lui. Son angle d'attaque? Le même que depuis 2 semaines : Rohff serait dépassé, pas en phase avec les tendances du rap game.

Il a fait d'la Jersey-sur-Seine il est beaucoup trop loin 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/7VemOlhLXo — Booba (@booba) June 13, 2024

Dans le tweet de Kopp, on peut notamment lire "Il a fait d'la Jersey-sur-Seine il est beaucoup trop loin", suivi de tweets de haters de Rohff qui appuient le point de vue de Booba (évidemment). Bref, la guéguerre continue entre les deux, même si Housni ne semble pas avoir encore répondu pour le moment, un peu comme si c'était encore B2O qui s'ennuyait tout seul à Miami et qui veut qu'on parle de lui. Attendez vous à voir le clash repartir dans les prochaines semaines!