Rohff explique pourquoi il ne donne plus d’interviews

Le 21 juin prochain, Rohff sera de retour. Le mythique rappeur français dévoilera un nouvel album intitulé "Fitna". Mais pour sa promotion, pas question d’aller voir les médias. Sur les réseaux sociaux, Rohff le dit clairement : les interviews, ça ne l’intéresse plus.

Très actif sur les réseaux sociaux, Rohff a pour habitude de souvent prendre la parole. Sa promotion ? Il l’a fait tout seul via une communication directe avec son public. Sur Instagram, il a récemment pris le temps de répondre aux questions de ses fans avec une traditionnelle foire aux questions. Alors qu’il dévoile ce vendredi 7 juin le deuxième extrait éponyme de son album "Fitna", le rappeur est absent des médias. Un choix pour l’interprète de "Qui est l'exemple ?". "Frérot t’es obligé de faire une interview, il y a trop d’histoires autour de toi !", lui lance un auditeur. "Beaucoup de bêtises aussi et ça ne m’intéresse même plus de rétablir des vérités", lui répond alors Rohff.

Il poursuit : "Vous savez pourquoi ? Ça ne m’empêche pas de vivre. L’essentiel c’est d’être bien dans sa peau et de bien s’occuper des siens et avancer". Il déclare aussi ne pas être "en manque de reconnaissance" et ainsi ne pas avoir "besoin de plus de lumière". "J'en ai assez eu", conclut Rohff. Le 21 juin, c’est donc un album sans promotion que le rappeur dévoilera. Intitulé "Fitna", il contiendra 16 morceaux dont des featurings avec Lino, Le Rat Luciano, Lyna Mahyem, Intouchable, AP du 113 ou encore Big Ali et Chil-P.