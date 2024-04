Rohff s’exprime sur sa fin de carrière : “je compte arrêter du jour au lendemain”

Il répondait à ses followers sur Insta.

Alors qu'il prépare la sortie d'un nouvel album, "Fitna", Rohff sait que la fin de sa carrière est proche et n'a pas hésité à évoqué le sujet avec ses followers au cours d'un épisode de questions/réponses sur Instagram. A la question "Pourquoi tu fais de la musique ?", il évoque sa sortie dans la réponse que l'on peut lire ci-dessous.

"C'est plus que de la musique, c'est de a résistance et de la résilience mon frère, pour ceux qui ont le cerveau branché. Je compte arrêter du jour au lendemain sans me justifier. Alors prends l'album Fitna comme une charité, un don d'hormone masculine pour la culture."

Dans la foulée, ROH2F a également annoncé un nouveau single à paraître le vendredi 26 avril, "Fraude", un gros feat avec Intouchable et AP du 113.

Une révélation de plus sur "Fitna" dont ne sait pas encore grand-chose pour le moment. Si la date de sortie reste un secret pour l'instant, Rohff annonce un album de "16 titres" dont "6 featurings". Parmi les invités, Lino sera probablement de la partie après avoir été vu en studio aux côtés du rappeur en février dernier. En revanche, il précise qu'il ne fera aucune interview et qu'un morceau de 13 minutes et 56 secondes est prévu. Du "rap sans refrain", qu'il décrit comme le titre "le plus puissant de sa carrière". Pour les plus impatients, il précise que "dans 10 jours, vous saurez tout". Les précommandes, les dates de concerts ainsi que la date de sortie, il ne reste plus qu'à attendre. Avec la sortie de ce nouveau single, c'est un indice de plus...