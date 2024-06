Rohff annonce "Fitna" comme son possible meilleur album

Plus que quelques petites semaines avant le grand retour de Rohff dans le rap game avec un nouvel album. Cette fois, tous les voyants semblent être au vert pour le Padre du Rap Game, qui s'est tenu plutôt éloigné des clashs, mais n'a pas hésité à faire parler de lui en prenant position à propos de la Palestine notamment. Un RoH2F en pleine forme donc, qui s'apprête à revenir avec "FITNA", dont la sortie est prévue pour le 21 juin prochain, pile pour la fête de la musique !

Après "Grand Monsieur", sorti fin 2021, Rohff s'apprête dont à nous dévoiler un nouvel album, avec cette fois du très lourd en renfort au niveau des featurings puisqu’on retrouvera notamment Le Rat Luciano, Lino, Intouchable, AP du 113 et bien d'autres encore. Des grands noms de l'ancienne génération, qui ont répondu présent à l'appel de Mr Housni. Le rappeur du 94 a également dévoilé quelques informations concernant le projet à ses fans lors d'une session de question/réponse sur les réseaux sociaux.

Il y a notamment eu un fan qui a demandé à Rohff si "FITNA" serait le meilleur album de sa carrière et la réponse du Padre nous laisse présager de bonnes surprises.

Si on met la nostalgie passée de côté, il peut se faire une place sur la 1ère marche du podium, oui. En même temps, il bénéficie de 30 ans de rap. Normal, j'écris mieux, j'ai plus de maîtrise et de matûrité. Un beau cadeau pour la culture.