Dontcha : Rohff lui rend un bel hommage

"Toujours positif et jamais plaintif"

On apprenait tristement le 21 mai dernier que le rap français perdait Dontcha, un de ses grands représentants. Le rappeur belge d’origine congolaise s’était fait connaître avec ses mixtapes "Dontcha Flex", marqueurs d’une génération à la fin des années 90.

Un autre fier représentant du rap français, Rohff, lui a adressé un sublime message. Le rappeur de 46 ans a exprimé sa tristesse face à cette perte tragique et prématurée. Il déplore le fait qu'une vie si jeune ait été fauchée par la maladie si tôt : "Hommage à Dontcha qui vient de nous quitter. Je l’ai vu chez lui combattre une maladie mortelle dès le début et ce depuis tant d’années. Ça fait mal de le dire mais le voilà délivré de cette douloureuse épreuve. Toujours positif et jamais plaintif. Un homme. Un bon gars et un sacré chambreur et kicker. Mes condoléances à sa famille et à ses proches de Paris à Bruxelles. Courage à vous. Que dieu préserve ton âme frère."

Rohff rend hommage à Dontcha 🕊



Si Dontcha était vu comme un rappeur underground, cela ne l'a pas empêché de bosser avec les plus grands noms de l'époque : le cultissime groupe Tandem, mais aussi Joey Starr ou encore Sinik et Diam's. On adresse nos sincères pensées à ses proches.