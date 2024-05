Dontcha est décédé

Le rap français perd un de ses grands représentants.

La galaxie rap français est peuplée de très nombreux noms qui n'ont pas forcément atteint une grosse renommée auprès du public, mais qui ont beaucoup œuvré pour cette culture et ont participé à de grands moments de l'histoire du Rap FR. C'est le cas de Dontcha. Le rappeur belge, d'origine congolaise, a posé ses valises en France pour se lancer dans le son et a très vite monté dans les divisions, en participant notamment aux prémices du phénomène Tandem, le groupe culte du 93. Il aura surtout ébloui tout le monde par son talent de clasheur dans le battle qui l'opposait à Zoxea. C'est avec une grande tristesse qu'on a appris aujourd'hui le décès du rappeur.

Un décès qui est très précoce, mais selon certaines sources, le rappeur aurait eu des problèmes de santé depuis de longues années. Des problèmes qui n'ont pas terni son talent au micro reconnaissable entre mille grâce à son timbre de voix si particulier. Un talent découvert via sa série de mixtapes "Dontcha Flex", sorties à la fin des années 90. Des projets sur lesquels on retrouvait la crème des kickeurs de l'époque : Zoxea, Dany Dan, Monsieur R, Busta Flex, tous sont venus poser sur les projets de monsieur Dontcha, preuve de l'importance du gars dans le game et surtout de sa vraie passion pour le rap.

S'il est vu comme un rappeur underground, ça ne l'a pas empêché de bosser avec les plus grands noms de l'époque : Tandem, comme on le disait plus haut, mais aussi Joey Starr ou encore Sinik et Diam's. Forcément, c'est son clash en improvisation contre Zoxea qui a le plus marqué les esprits. Il faut dire que la qualité de la performance est incroyable, avec deux manieurs de mots qui se rendent coup pour coup, dans un esprit purement sportif de compétition, chose que semblent avoir perdu les jeunes artistes actuels.

On adresse nos pensées à ses proches et ceux qu'il a marqué dans le game, en espérant que là-haut, ils apprécieront sa science du kickage.