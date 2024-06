Rihanna : sans rien sortir, elle vend 1 million d'album aux Etats-Unis en 2024

Un record pour la chanteuse qui prépare actuellement la suite.

Des chiffres plus qu’impressionnants. Rihanna est attendue au tournant par ses fans, qui attendent avec impatience la sortie de son nouvel album. Mais la chanteuse américaine n’a visiblement pas besoin de dévoiler de nouveaux titres. En 2024, ses chiffres de ventes sont énormes.

C’est l’album le plus attendu depuis de nombreuses années maintenant. Après "ANTI" dévoilé en 2016, c’est silence radio pour Rihanna. À part quelques apparitions en musique, la chanteuse américaine se lance dans la création de plusieurs marques, notamment Fenty Beauty et plus récemment Fenty Hair. Elle se marie avec A$AP Rocky, devient mère de deux enfants… mais après huit ans, toujours aucun signe d’un album. Pour autant, la faiseuse de hits est toujours autant écoutée. D’après Chart Data, Rihanna a vendu plus d’1 million d’albums en 2024. Un chiffre pour le moins impressionnant qui fait d’elle la seule artiste à atteindre ce cap sans sortir d’album dans les années 2020. Un record pour l’interprète de "Needed Me" qui a réagi sur X.

Si le public de Rihanna patiente depuis 2016, l’attente se fait de plus en plus longue à mesure que des informations sur le très attendu neuvième album de la chanteuse sont publiées. Depuis cette année, elle l’évoque de nombreuses fois en interview. En février, c’est A$AP Rocky lui-même qui annonce qu’elle travaille sur de nouveaux morceaux. Récemment, à l’occasion du lancement de Fenty Hair, Rihanna annonçait aux fans une mauvaise nouvelle : "Je recommence", avouait-elle, en concluant : "Je pense que la musique, pour moi, est une nouvelle découverte. Je redécouvre des choses. Je travaille sur l'album depuis si longtemps que j'ai un peu mis toutes ces choses de côté et maintenant je suis prête à retourner en studio."