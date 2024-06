Rihanna bat deux nouveaux records

Une première dans l'histoire.

Rihanna a battu deux nouveaux records, puisqu'elle est désormais l'artiste féminine qui possède à la fois le plus grand nombre de singles de diamant et le plus grand nombre de chansons certifiées de diamant au monde.

La RIAA (l’équivalent de la SNEP américaine) indique qu'en date du vendredi 31 mai, quatre singles "Needed Me", "Work", "Umbrella" et "Stay" ont reçu un prix, ils ont été vendus à au moins 10 millions d'unités. Impressionnant.

OFFICIEL : « Diamonds » est certifié disque de diamant aux États-Unis ! Le single s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires aux États-Unis ! 💎

Cela porte à sept le nombre total de chansons de diamant de la chanteuse, avec "We Found Love", la collaboration d'Eminem "Love the Way You Lie" et "Diamonds".

Rihanna n'est pas la seule artiste à avoir obtenu un disque de diamant récemment. Nicki Minaj vient d'obtenir son deuxième single de diamant avec "Bang Bang", le single de 2014 avec Jessie J et Ariana Grande. La chanson "Super Bass" de 2011, qui est devenue disque d'or en novembre de la même année, a été certifiée diamant le 29 mars 2024.

La seule rappeuse à avoir plus de singles de diamant que Nicki Minaj est Cardi B. La rappeuse de "Bodak Yellow" a obtenu son troisième single de diamant avec "I Like It" en décembre 2021.