SCH : disque d’or en seulement 12 jours avec “JVLIVS Prequel : Giulio”

C'est son huitième.

SCH n'avait pas sorti d'album depuis 18 mois et, une chose est sûre, ses fans l'attendaient ! Son dernier album disponible depuis le 31 mai enchaîne les records. Seulement 24h après sa sortie, "JVLIVS Prequel : Giulio", comptabilisait déjà près de 4,24 millions de streams sur la plateforme Spotify. Un démarrage exceptionnel qui s'est confirmé avec le temps, car le tout nouvel opus du rappeur marseillais vient d'être sacré disque d'or, et cela en seulement 12 jours !

SCH obtient un nouveau disque d’or avec son nouvel album « JVLIVS Préquel » ! 📀



En seulemement 12 jours, c’est fort 👏 pic.twitter.com/TrnPE57NOH — Kultur (@Kulturlesite_) June 12, 2024 SCH décroche son 8ème disque d’or avec « 𝙅𝙑𝙇𝙄𝙑𝙎 𝙋𝙍𝙀𝙌𝙐𝙀𝙇 : 𝙂𝙄𝙐𝙇𝙄𝙊 » ! 📀 pic.twitter.com/5UtfjNgtVe — Midi/Minuit (@midiminuit__) June 12, 2024

Un succès entièrement dû au talent de l'interprète de "Je la connais", car, parmi les 18 titres qui composent le projet, aucun n'est un featuring. "JVLIVS Prequel : Giulio" s'inscrit dans une trilogie et fait suite aux albums "JVLIVS" et "JVLIVS II", sortis respectivement en 2018 et en 2021. Avec ce troisième chapitre, SCH poursuit l'histoire de Julius, en revenant cette fois sur la genèse du personnage et sur son enfance, marquée par les délits et le crime organisé. Un succès qui s'explique notamment par la qualité des clips, qui font penser à de véritables scènes cinématographiques de films de gangsters.

Au micro de Quotidien, l'artiste de 31 ans expliquait notamment avoir toujours été fasciné par l'univers de la mafia :

"On est plus fascinés par les méchants, c'est toujours ce qui m'a le plus inspiré."

Avec réussite !