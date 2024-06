SCH : la genèse de "Giulio"

SCH a parlé des inspirations derrière son personnage.

Dans une interview sur Quotidien, le rappeur SCH a parlé des inspirations derrière son personnage Giulio, l'alter ego central de sa trilogie "JVLIVS". Avec la sortie récente de "Prequel: Giulio", le troisième volet de la saga, SCH partage les coulisses de la genèse de ce rôle complexe.

Selon le rappeur marseillais, la création de Giulio était motivée par un désir artistique d'apporter quelque chose de nouveau et d'explorer des thèmes au-delà de son propre vécu. L'artiste a révélé une fascination particulière pour les personnages "sombres" et les "méchants" du cinéma, qui ont grandement influencé son processus créatif. "On est toujours plus fasciné par les méchants, en tout cas pour ma part cinématographiquement parlant. C'est toujours ce qui m'a le plus inspiré. Je ne suis pas vraiment film à l'eau de rose en vérité, après, c'est un choix, c'est propre à mes goûts."

Avec "Prequel: Giulio", SCH termine sa trilogie "JVLIVS", une saga musicale ambitieuse qui lui a permis d'explorer de nouvelles facettes de son art et de sa personnalité. A moins qu'un "JVLIVS 3" verrait le jour, c'est ce que le rappeur a bien laissé entendre.

🚨🚨SCH annonce qu’il y aura bien un JVLIVS 3 !! pic.twitter.com/B1fgqEf1w0 — Kultur (@Kulturlesite_) May 31, 2024