SCH : l'incroyable première semaine de "JVLIVS Prequel : Giulio"

Le plus gros démarrage d’un projet de rap français en 2024

Bientôt le disque d'or...

Le rappeur SCH connaît un énorme succès avec son nouvel album "JVLIVS Prequel : Giulio". Les chiffres de ventes de la première semaine sont tout simplement délirants.

Avec 42 784 équivalents ventes en seulement une semaine, "JVLIVS Prequel : Giulio" réalise le deuxième meilleur démarrage de la carrière de SCH. Le rappeur originaire d'Aubagne se hisse directement à la première place du Top Albums, devançant Zed et RK. Il est également le plus gros démarrage d’un projet de rap français depuis début 2024. Le rappeur marseillais a réalisé 22 449 ventes en physique, soit 52,5 %, 20 042 ventes en streaming (46,8 %) et 293 téléchargements (0,7 %).

🚨 SCH vend 42 784 exemplaires en 1ère semaine avec « 𝙅𝙑𝙇𝙄𝙑𝙎 𝙋𝙍𝙀𝙌𝙐𝙀𝙇 : 𝙂𝙄𝙐𝙇𝙄𝙊 » !



🏆 1er du TOP Albums cette semaine pic.twitter.com/7W06AAhEhY — Midi/Minuit (@midiminuit__) June 7, 2024 C’est le 2ème meilleur démarrage de sa carrière en « 1ère semaine » ! 👏 pic.twitter.com/LCjxDtrORb — Midi/Minuit (@midiminuit__) June 7, 2024

Avec ces chiffres stratosphériques, SCH devrait rapidement décrocher un nouveau disque d'or. Il ne lui manque en effet que 8 000 ventes pour atteindre le seuil des 50 000 équivalents ventes, une formalité. Avec une communication de nouveau très soignée pour ce projet, le rappeur confirme son statut de tête d’affiche du rap français.

Faire mieux que Ninho en première semaine, avec un album sans feat et sans aucun hit, c’est un exploit XXL pic.twitter.com/XZaxteGrqI — 60SecondesSCH 🥀 (@60SecondesSCH) June 7, 2024