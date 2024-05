Damso sur "Bēyāh" : "Me réinventer, ça me prend toujours plus de temps"

Son cinquième album est attendu pour le 30 mai 2025.

Damso se fait très discret depuis la sortie de "QALF Infinity". Le 30 mai 2025, il dévoilera son tant attendu cinquième album, "Bēyāh". Un projet encore très secret dont le rappeur belge en parle en exclusivité au média RTBF dans une récente interview.

C'est sa photo de profil sur Instagram. Une date. Le 30 mai 2025. Ce jour-là, Damso sortira son cinquième album, successeur du très réussi "QALF Infinity". Avec "Bēyāh", le rappeur a pour objectif de se réinventer, en témoigne sa séance studio improvisée avec des fans à Paris. Il apparaît transformé, avec un tout nouveau look. Un renouveau physique mais aussi musical. Artiste le plus écouté en Belgique, l'interprète de "911" a remporté l’Ultratop Streaming Award. Pour l'occasion, il s'est confié au micro de RTBF dans une interview où il évoque justement le très mystérieux "Bēyāh".

"Prendre le temps de se retrouver, c'est quelque chose qui est difficile. Je pourrais facilement balancer plein de sons "sans vie". Je me connais, J'ai ma formule, avoue Damso. Mais me réinventer, ça me prend toujours plus de temps, parce que ça me demande de vivre des choses personnelles. Et laisser la place pour comprendre que c'est personnel. Donc ça prend du temps". Après la sortie de "QALF Infinity" le 5 novembre 2023, le rappeur avait exprimé son souhait de faire une pause dans sa carrière. Désormais chose faite, il prépare son retour en 2025 avec un projet qui s'annonce déjà bien intrigant.