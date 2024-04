Damso : “Ipséité” double diamant, il est félicité par Booba

Le rappeur met ses différents de côté pour célébrer ce cap !

En 2017, Damso publiait son deuxième album : "Ipséité". Des années après sa parution et alors qu'il se montre assez discret, le rappeur belge vient de franchir un cap avec une nouvelle certification. Signé chez 92i à ce moment-là, Booba fait la part des choses et le félicite.

Porté par des hits comme "Macarena" et "Signaler", qui comptabilisent respectivement plus de 214 millions et plus de 129 millions d'écoutes sur Spotify, Damso vient d'obtenir une sacrée récompense avec "Ipséité". Album le plus marquant de la carrière du rappeur belge, la SNEP a annoncé lundi qu'il est officiellement certifié double disque de diamant. Une première pour l'interprète de "Feu de bois" qui a une discographie constituée majoritairement de disques de diamant et triple platine. Avec 4 millions d'auditeurs mensuels, Damso continue de faire mouche auprès du rap game. S'il s'est éloigné de la vie médiatique depuis la sortie de "QALF Infinity" en 2023, il a donné rendez-vous à ses fans le 30 mai 2025 pour un nouvel album qui s'annonce très expérimental.