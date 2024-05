Drake : nouvelle tentative d'intrusion dans sa propriété

Les gens profitent du clash avec Kendrick pour se comporter n'importe comment...

Drizzy est au coeur de l'actu du rap US, comme toujours, mais pour une raison un peu inhabituelle : le canadien est actuellement en clash contre Kendrick Lamar, ainsi que la quasi-totalité du rap game qui semble s'être rangée du côté de K.Dot. Une lutte pas très équitable mais pendant laquelle le rappeur fait mieux que se défendre : il rivalise avec le King Kunta, au moins en terme de dossiers de et violences dans les punchlines (pour l'écriture, en revanche....). Mais à côté du beef, Drake commence à devoir affronter des problèmes beaucoup plus concrets, qui le menacent de beaucoup plus près : des inconnus essaient de s'introduire chez lui.

C'est la deuxième fois que ça arrive en quelques jours : le domicile du rappeur à Toronto, un énorme manoir surnommé "L'ambassade" a été visité par un inconnu lors de la journée du 9 Mai au milieu de l'après-midi. L'homme a depuis été interpellé mais avant cela, il a provoqué une altercation avec le service de sécurité de Drake qui est sur les dents depuis plusieurs jours (notamment à cause de la fusillade qui a eu lieu devant chez la star). La personne a ensuite été transférée à l'hôpital où elle est en ce moment interrogée par la police.

Si rien n'a été prouvé pour le moment, ici on est quasiment sûrs que ces "voyeurs" se mettent à vouloir venir voir Drake pour le provoquer à cause du clash, puisque Drizzy y apparaissait jusqu'à la semaine dernière en position de faiblesse. Une position qui pourrait bien changer car ses derniers diss tracks étaient plutôt destructeurs. En tout cas ici, on n'aime pas les hagra à 100 contre 1, ni les gens qui se sentent "pousser des couilles" et décident de s'impliquer dans un clash alors qu'elles ne sont pas concernées. On lui souhaite donc bonne chance pour la suite, même si ça s'annonce compliqué.