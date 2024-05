Metro Boomin s'en prend aussi à Drake

Le producteur ne va pas le laisser s'en tirer comme ça.

Metro Boomin est impliqué depuis le début dans l'énorme clash qui secoue le rap US en ce moment, et qui oppose globalement Drake au reste du rap game. Le producteur a même lancé les hostilités, avec "Like That", en compagnie de Kendrick et Future, sur son album commun avec le rappeur d'Atlanta. Depuis, les choses ont complètement dégénéré, pour le plus grand plaisir des fans de divertissement dans le rap. Et ça ne fait visiblement que commencer : après les premières salves, Metro Boomin a décidé de remettre ça d'une manière plutôt originale.

Le producteur a en effet dévoilé un "nouveau diss track", en réponse au tacle de Drake dans "Family Matters". Dimanche 5 Mai, il a mis une nouvelle instru en ligne, nommée "BBL Drizzy" (en référence au clash de Rick Ross contre Drake à propos de sa prétendue chirurgie esthétique), et a invité via un tweet ses fans à poser dessus. "Le meilleur couplet là dessus aura une instru gratuite", annonce Metro Boomin, ce qui devrait normalement en intéresser plus d'un au vu des prix habituels pratiqués par le producteur. On imagine qu'avec ce couplet, il compte sortir un énorme clash contre Drake, qui ne lâche rien de son côté.

best verse over this gets a free beat

just upload your song and hashtag #bbldrizzybeatgiveaway https://t.co/YDULmWYm0M — Metro Boomin (@MetroBoomin) May 5, 2024

Metro Boomin a également publié une série de tweets, dans lesquels il retrace les différents dérapages et dossiers qu'on a sur Drake, en commençant évidemment par son étrange "blackface" révélée par Pusha T à l'époque, mais aussi sur sa prétendue "homosexualité", lui qui s'est peint les ongles. Bref, rien d'incroyable, pas sûr que ça fasse beaucoup de bruits dans ce clash qui a déjà été bien plus violent.