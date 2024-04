Drake trolle Kendrick Lamar

Sur les réseaux, il publie une story où il arbore un pull de l'université de sa femme.

Un mois après le début des hostilités, les beefs du rap game aux Etats-Unis ne semblent pas s'essoufler. Entre Kendrick Lamar et Drake, les esprits s'échauffent toujours autant, surtout du côté du rappeur canadien qui ne cesse de lui envoyer des pics.

Sa dernière disstrack n'est pas passée. Alors qu'il attend la réponse de Kendrick Lamar avec impatience, Drake a eu retirer de ses réseaux sociaux le clash précédemment posté. Il utilisait notamment l'Intelligence Artificielle avec les voix de Tupac et Snoop Dogg. La famille de ce dernier a menac le rappeur de l'attaquer en justice s'il ne retirait pas son contenu. Après l'avoir enlevé, Drake ne s'arrête pas pour autant de provoquer Kendrick Lamar. En story sur Instagram, l'interprète de "One Dance" a posté une photo de lui qui a enflammé la toile. Un selfie devant un miroir où il porte le sweat d'une université. Rien de grave jusque-là mais les internautes dont DJ Akademiks ont repété la supercherie. D'après le DJ, il s'agit d'un sweat à l'effegie de la "Compton Community College", soit une école située dans la ville d'origine de Kendrick Lamar. En poussant les recherches un peu plus loin, on découvre qu'il s'agit également de l'école où s'est rendue la femme de l'artiste. Il porte également une chaîne autour de son cou qui n'est autre que celle de Tupac.

Une photo dont rien ne ressort au premier abord mais qui est au final un pic à l'encontre de Kendrick Lamar. Dans un récent épisode de son podcast "Off The Record", DJ Akademiks clame avoir parlé à Drake récemment. Le Canadien lui a alors avoué qu'il attend ce clash "depuis 10 ans", en déclarant : "J'ai regardé ce type faire le même appât et changer à chaque fois. (...) Je suis toujours prêt à me défendre, à m'engager et puis il devient un fantôme et rien ne se passe". Si la réponse de Kendrick Lamar se fait attendre, les fans ne sont plus sûrs de rien. Pour autant, d'après Joe Budden, il aurait des disstracks en réserve.