50 Cent donne son avis sur le clash Drake vs Kendrick Lamar

"J’ai déjà ce film auparavant, il ne se terminera pas bien..."

C’est la guerre dans le rap game américaine en ce moment. Depuis la sortie du très controversée "Like That" de Metro Boomin, Future et Kendrick Lamar, les artistes se tapent à coup de freestyles. Alors que le titre où des piques sont lancés à l’encontre de Drake et J. Cole était numéro 1 du Billboard Hot 100, le rappeur canadien ne lâche plus l’interprète de "Humble". Il dévoile un disstrack intitulé "Taylor Made Freestyle" où il continue de s'en prendre à Kendrick Lamar, le tout aux côtés de 2Pac et Snoop Dogg grâce à une Intelligence Artificielle. Les Etats-Unis sont véritablement en ébullition depuis quelques semaines, entre l'affaire Diddy et les clashs qui pullulent sur les réseaux sociaux. Spectateur de toutes ces histoires, il y en a un qui donne son avis les mains dans les poches : 50 Cent.

Suite à la publication du dernier disstack de Drake, publié en attendant la réponse de Kendrick Lamar, il donne justement son opinion. "Selon mon avis d’expert professionnel, laissez cet homme tranquille.. J’ai déjà ce film auparavant, il ne se terminera pas bien...", partage-t-il dans une publication sur les réseaux sociaux. Un clash qui semble interminable mais qui pour l'interprète de "In Da Club", ait largement gagné par Drake. Si J.Cole regrettait récemment son clash contre K-Dot, d'après Joe Budden, Kendrick Lamar est prêt à répondre à Drake. L'artiste aurait en effet un titre monstrueux en réserve : "Certaines personnes qui ont entendu le morceau de Kendrick m'ont dit que son énergie était difficile à égaler pour Drake", avoue Antwan Marby sur le "Joe Budden Podcast". Affaire à suivre.