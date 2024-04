Rick Ross continuer de troller Drake

Rozay ne lâche pas l'affaire.

Alors que ce clash devait à la base opposer Kendrick Lamar et Drake, c'est finalement vers Rick Ross que se dirige pour l'instant toute la colère du canadien, qui ne fait pas de cadeaux à son ex-pot devenu traître. Après les "révélations" (qui ont l'air fausses) concernant sa prétendue chirurgie du nez mais aussi la rumeur de mise en demeure envoyée par Drizzy à French Montana, Rick Ross n'a visiblement pas encore épuisé toutes ses cartouches, même si pour lui aussi, le clash devient de plus en plus moche avec son passé de maton qui ressurgit.

Rozay continue de troller son ex-ami, avec cette fois une proposition commerciale qui a l'air tout à fait sérieuse. Il demande à "ses amis riches" de devenir son voisin sur Star Island, juste à côté de Miami, endroit où réside donc celui qu'on peut surnommer "Officer Ricky". Rick Ross a vu qu'à côté de chez lui, un manoir à 37 millions de dollars venait de se libérer. Dans une vidéo postée sur Instagram, on peut entendre Rick Ross parler de sa propre baraque, avant d'enchaîner sur celle qui est juste à côté de chez lui :

La maison juste à côté de la mienne est vide. Ils en demandent seulement 37 millins de dollars pour l'ensemble. Avant de vous la montrer, vous savez qui j'aimerai avoir en voisin. Donc, mes potes riches, c'est disponible. Je sais que vous connaissez quelqu'un qui adorerait habiter juste à côté de Ricky Rozay. Ils en demandent seulement 37 millions, ça n'est pas beaucoup. Venez, je sais que vous avez des amis qui en ont besoin.

Des mots qui sont certainement directement adressés à Birdman, qui a pris parti pour Drake lors d'une récente prise de parole à propos du clash entre Drizzy et Rozay. Un Birdman qui avait eu quelques problèmes concernant certaines de ses maisons, notamment une à Miami Beach dont il avait fini par être expulsé à cause d'impayés.