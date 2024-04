Eminem défié dans une rap battle !

Benzino s'attaque encore à Slim.

Benzino, le spécialiste des battles a une fois de plus défié Eminem à venir l'affronter. Dimanche, l'ancien rappeur s'est entretenu avec TMZ et il est revenu sur tous les diss-tracks qui sont sorti dernièrement dans le rapgame. Il a révélé qu'il voulait voir Em' dans un vrai combat. Benzino pense qu'il maîtrise son art et qu'il peut affronter Slim Shady sans trembler.

"A ce stade, après 'Rap Elvis', je pense que je peux me battre face à face avec lui. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le défier ici même sur TMZ. Un combat face à face, en trois rounds. Je crois que je peux le battre. Quand nous nous battions, je n'aurais probablement pas dit cela, il y a 20 ans. Mais depuis, j'ai maîtrisé mon art et je suis dans la meilleure forme lyrique de ma vie. Je suis prêt à affronter Eminem. Et je pense que ce sera une bonne chose pour le hip-hop".

Le beef entre Eminem et Benzino, vieux de deux décennies, s'est ravivé en janvier lorsque Slim Shady s'en est pris à Benzino sur le titre "Doomsday Pt. 2". Benzino a répliqué avec plusieurs diss-tracks et a revendiqué la victoire puisqu'Eminem n'a pas répondu. Cela ne l'a pas empêché de réattaquer. Plus récemment, il a tourné un clip dans le restaurant Mom's Spaghetti à Detroit, restaurant qui appartient au Rap God.

Reste à attendre la réponse de Marshall qui risque de ne pas venir tout de suite voire de ne jamais venir. Un clash pratiquement à sens unique qui nous laisse peu d'espoir de revoir Eminem dans une battle de rap un jour.