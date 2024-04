Booba envoie de la force à Rim'K et au 113 !

Quasiment un compliment donc, on en reste coi. Quoi qu'on en pense et quoi qu'il en dise, B2O reste un observateur attentif du rap français et surtout, il connaît ses classiques.

D'ailleurs, la plupart des albums du 113 dont le mythique "Prince de la ville" ne sont pas trouvables actuellement sur les plateformes. Mais, dans une récente interview pour "Le Code", Rim'K avait expliqué qu'il travaillait sur cette situation et que celle-ci devrait rapidement évoluer.

"Ce n'est pas une question qui fâche et en plus, en exclu pour Medhi, on est proche du dénouement. Ça va arriver. En tout cas, aujourd'hui, dans "Le code", je m'y engage [...] ça nous dépasse, on va même dire que, quasiment, cette histoire-là ne nous appartient plus. Ça fait partie de l'histoire du rap français comme d'autres albums phares, "Mauvais œil", "Opéra Puccino", "L'école du micro d'argent", comme tous ces albums-là et c'est important qu'ils soient là aussi parce que, pour moi, il faut que les jeunes d'aujourd'hui écoutent ça."