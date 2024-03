Booba se moque à nouveau de Rohff

L'histoire sans fin.

À peine son album "Ad Vitam Aeternam" sorti que Booba a déjà recommencé à s'en prendre à tout le rap game, histoire de montrer qu'il est plus que jamais présent. Avec des ventes tout à fait correctes, Booba a montré qu'il était encore actuel et a maintenant le champ libre pour continuer à piquer ses adversaires là où ça fait mal : le succès. Que ce soit les ventes, ou les participations à des évènements douteux, tout est prétexte à attaquer ses rivaux dès qu'ils montrent un peu de faiblesse.

Cette semaine, c'est Rohff qui en prend pour son grade, une des cibles préférées de Kopp depuis presque 15 ans. Housni n'a pourtant pas fait grand chose pour énerver le Duc récemment, il faut croire que Kopp s'ennuie un peu à Miami. Quoiqu'il en soit, B2O surveille apparemment ses activités en ce qui concerne les concerts. Et il en a trouvé deux pas très prestigieux dans l'agenda de Rohff. Le premier au Poney Club de Blagnac, et le second au festival "La Kermesse" où se produiront de nombreux artistes cultes des années 2000, dont Housni, aux côtés de K-Maro, Alizée, Amine, Faf Larage, etc...

Évidemment, Booba n'allait pas louper l'occasion de faire passer Rohff pour un ringard. À travers deux tweets, il s'est bien foutu de la gueule de son adversaire en le surnommant notamment "ROH2KEH". Pas sûr qu'Housni soit touché par les moqueries. Et puis après tout, le fait de se rendre dans des poneys clubs, ça lui fait peut être un point commun avec son grand ennemi !