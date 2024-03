Booba : il n’y aura pas de clash avec SDM

C'est le Duc qui l'affirme.

Quand les artistes que Booba a lancé dans le très grand bain quitte le nid, il y a souvent de violentes répercussions. On n'invente rien, la liste des rappeurs proches du Duc sont ensuite devenus ses ennemis est tout de même assez parlante : Shay, Damso, Maes, Kaaris, Benash... Réfléchissant sur la situation contractuelle de SDM, le rappeur de Boulogne-Billancourt s'est voulu beaucoup plus apaisé et apaisant cette fois, expliquant que les artistes étaient libres et que même si l'interprète de "Bolide allemand" ne resignait pas avec lui, il n'y aura pas de guerre.

"Je viens d'avoir SDM au téléphone, on n'a pas parlé de ça, on a parlé d'autre chose. Mais tout ceux qui me souhaitent de perdre SDM chez 92I... D'une, SDM ne nous appartient pas, il lui reste encore un album chez nous et ensuite il fait ce qu'il veut, les artistes ne nous appartiennent pas, on n'a jamais retenu personne et quoi qu'il choisisse de faire, force à lui, à son équipe et éventuellement on continuera à travailler ensemble ou pas mais n'espérez pas une guerre."