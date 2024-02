Rim'K s'y engage : "Les princes de la ville" de 113 bientôt sur les plateformes !

"Les princes de la ville" de 113 est un classique du rap français, n'ayons pas peur des mots. Pourtant, il reste introuvable sur les plateformes de streaming au grand dam des fans de rap français. Heureusement, cette attente pourrait bientôt prendre fin. En effet, Rim'K, membre émérite du groupe de Vitry-Sur-Seine avec AP et Mokobé a annoncé dans une interview pour "Le Code" que les tractations à ce propos pourraient bientôt aboutir et que l'on pourrait enfin écouter "Les princes de la ville" sur notre plateforme préférée.

"Ce n'est pas une question qui fâche et en plus, en exclu pour Medhi, on est proche du dénouement. Ça va arriver. En tout cas, aujourd'hui, dans "Le code", je m'y engage [...] ça nous dépasse, on va même dire que, quasiment, cette histoire-là ne nous appartient plus. ça fait partie de l'histoire du rap français comme d'autres albums phares, "Mauvais œil", "Opéra Puccino", "L'école du micro d'argent", comme tous ces albums-là et c'est important qu'ils soient là aussi parce que, pour moi, il faut que les jeunes d'aujourd'hui écoutent ça."