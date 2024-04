Green Montana : les très bons chiffres de "Sausade"

Le meilleur démarrage de sa carrière.

Son retour était espéré depuis de nombreux mois, et l’attente a bien valu le coup. Green Montana est revenu avec son album "Sausade" le 05 avril dernier. Un beau casting l’accompagne, avec Tiakola, Josman, Isha, Théodore et SDM. Les premiers chiffres de ventes sont tombés, et ils sont très bons.

L’album est numéro un des top albums de la semaine selon la SNEP, et il enregistre 9533 ventes équivalentes en première semaine. 1426 ventes en streaming, 20 en téléchargement et 8087 en streaming. Il s’agit du meilleur démarrage de sa carrière, devant Nostalgia + en 2022 (7973 ventes), Alaska en 2020 (2228 ventes) et Melancholia999 en 2021 (1603 ventes).

🚨 GREEN MONTANA vend 9 533 exemplaires en 1ère semaine avec 𝘚𝘈𝘜𝘋𝘈𝘋𝘌 !



🏆 1er du TOP Albums cette semaine pic.twitter.com/h3LeonFJL8 — Midi/Minuit (@midiminuit__) April 12, 2024