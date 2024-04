Booba annonce-t-il le retour de Lunatic ?

Le tweet est vraiment mystérieux.

Booba n'a jamais fait partie des rappeurs "nostalgiques", qui disent que "le rap c'était mieux avant" ou ce genre de chose. Il n'est pas non plus trop du genre à s'attarder sur son passé du rap game, notamment la période de ses débuts avec La Cliqua puis Lunatic, en compagnie d'Ali avec qui il a formé un des groupes les plus légendaires du rap français. Toujours impliqué dans une course en avant afin de rester à la tête du game, Kopp vient pourtant de faire une annonce qui pourrait bien réchauffer le coeur des plus nostalgiques d'entre vous.

Booba a en effet tweeté quelque chose de bien mystérieux via son propre compte. On y voit une photo de lui à côté d'Ali, une photo qui doit avoir plus de 25 ans à l'heure où vous lisez ces lignes, puisqu'elle remonte à l'époque de Lunatic et que depuis, les deux rappeurs ne traînent plus vraiment ensemble. Dans la légende pour accompagner la photo, on peut lire : "de belles choses arrivent...", un message suivi d'un drapeau de pirate, l'emblème du Duc.

On n'en sait pas plus pour le moment, on a aucune information concernant les prochains actualités de Booba. On le croyait très occupé avec la sortie de sa série "Ourika", mais aussi avec la tournée qui va commencer après le beau succès de "Ad Vitam Aeternam", son dernier album en date. Mais si en plus de tout ça, B2O réussit à faire revenir Lunatic, alors on pourra dire qu'il a véritablement fini le game. Le retour du groupe le plus culte de la fin des années 90 mettrait à coup sûr le rap français en folie !