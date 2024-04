GloRilla donne le top des rappeurs de l'histoire

Elle a du goût !

C'est un exercice, pourtant pas facile, qu'aime faire les rappeurs américains et des questions qu'on aime leur poser. Offset l'a fait il y a peu pour les meilleurs groupes de l'histoire du rap US, GloRilla vient, elle, de donner son top des rappeurs ultimes, dans le nouvel épisode du podcast "Club Shay Shay".

Mercredi 3 avril, le podcast "Club Shay Shay" a partagé son dernier épisode sur YouTube mettant en vedette GloRilla. Au cours de l'interview, visible ci-dessous, la rappeuse de Memphis évoque un certain nombre de sujets, notamment la révélation de son "Mount Rushmore" du rap, autrement dit son classement des GOAT.

"Je dirais Lil Wayne, Drake, Eminem et Jay-Z", a déclaré Glo vers 1:20:20 de la vidéo ci-dessous, soulignant qu'il s'agissait de la liste des rappeurs qu'elle considère comme les meilleurs, pas nécessairement ses rappeurs préférés.

Dans ce podcast, GloRilla a également évoqué la préparation de son premier projet en deux ans "Ehhthang Ehhthang", qui devrait sortir vendredi 5 avril. Ce nouvel opus contiendra 12 chansons avec des apparitions de Moneybagg Yo, Megan Thee Stallion, Finesse2tymes, Boston Richey et bien d'autres invités. Ce nouveau projet fait suite à son EP "Anywhere, Life's Great", sorti en novembre 2022 et sur lequel on trouvait les singles à succès "Tomorrow 2" avec Cardi B et "F.N.F (Let's Go)". Glorilla rejoindra également Megan Thee Stallion sur la tournée Hot Girl Summer, qui débutera en mai.