GloRilla dégage un flow de malade dans "Yeah Glo! "

Jusqu'à ce les choses dérapent pour elle !

GloRilla dans toutes les postures dans le clip de "Yeah Glo!". On peut d’abord voir la rappeuse plein aux as dans voiture de luxe, faisant le tour du quartier en distribuant de l’argent à de jeunes adolescentes. Chose qu’elle a dû regretter puisque très vite elle se retrouve à être serveuse dans restaurant. Et vue qu’elle en avait marre de sa situation précaire, elle décide quitter son boulot pour se concentrer sur quelque chose de meilleur. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme elle le souhaite, elle perd non seulement tout ce qu’elle possédait mais, elle a été incarcérée. Sur son visage, ne se lit aucun signe de regret, bien au contraire, elle semble vouloir assumer entièrement ses actes.