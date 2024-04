"Ourika" : les acteurs de la série dévoilent leurs artistes favoris !

Adam Bessa et Noham Edje adorent Ninho, PNL ou encore PartyNextDoor et Jul.

C'est la série du moment. Sortie le 28 mars dernier, "Ourika" fait un carton sur Prime Video. La série pensée et co-écrite par Booba était numéro 1 dans dix pays différents à sa sortie. Elle plonge le spectateur en 2005, alors que les émeutes font rage suite à la mort de Zyed et Bouna. On suit alors le destin de Driss joué par Adam Bessa et William joué par Noham Edje, un flic de quartier débutant et ambitieux. Les deux acteurs étaient justement de passage dans les studios de Generations à l'occasion de la sortie de cette nouvelle série. Ils étaient les invités de l'émission "My G" présentée par Jefferson.

Alors qu'ils évoquaient le travail aux côtés de Booba dans une précédente interview avec Yo OBG pour "Le Morning" de Generations, Adam Bessa et Noham Edje révèlent cette fois-ci leurs goûts musicaux avec un Top 3 de leurs artistes préférés. "Moi, Top 1, Ninho, débute Noham Edje. Top 2, franchement Booba parce qu'il est là, il est chaud, personne ne peut rien lui dire". En troisième position, l'interprète de William place Jul. "Il envoie trop, il est trop respectable ce mec et on voit que c'est un bon gars", conclut-il. De son côté, l'acteur de Driss se dirige plus vers l'international. "PartyNextDoor, Omah Lay et PNL pour la France", avoue-t-il.

Inspirée d'une histoire vraie, la série "Ourika" fait tellement parler d'elle que les spectateurs sont déjà impatients à l'idée de découvrir la suite. Et une saison 2 est déjà envisagée par les réalisateurs. "Ça a été construit sur plusieurs saisons, explique Clément Godart. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment parler du trafic de drogues et des problématiques qui l'entourent en une seule saison ? C'est évolutif, 'Ourika' a vocation de parler d'autres territoires, d'autres drogues, d'autres trafics, d'autres problématiques." Affaire à suivre.