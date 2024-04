Alonzo et Soprano chanteront lors du passage de la flamme olympique à Marseille

Un événement qui devrait réunir 45 000 personnes.

Le 8 mai prochain, Marseille vibrera au rythme d'un événement exceptionnel à double titre : l'arrivée de la flamme olympique et un concert gratuit qui promet d'être mémorable. Coca-Cola, en tant que sponsor officiel des Jeux Olympiques de Paris, a annoncé l'organisation d'un show sur une scène flottante installée le long du quai de la Fraternité. À partir de 20 heures, pas moins de 45 000 spectateurs sont attendus. Et bien évidemment, Soprano et Alonzo, figures emblématiques de la scène marseillaise seront les têtes d'affiche de cette soirée. La flamme olympique est attendue à 19 heures à bord du Belem. Une heure après son arrivée, les festivités musicales prendront le relais avec trois grosses heures de concerts. Les deux amis de toujours, membres originels du groupe Psy 4 De La Rime se retrouveront donc, comme un symbole, pour chanter et rapper devant les habitants de leur chère et tendre ville.

Coca ne s'arrête pas là puisque à chaque ville étape pour la flamme olympique un concert est prévu. À Rennes, le 1er juin, le rappeur maison, Lujipeka et Chilla sont attendus sur la scène du Le Liberté. Puis Bianca Costa sera accompagnée de Santa à Saint-Étienne, pour la fête de la musique le 21 juin prochain dans le chaudron, le stade Geoffroy Guichard. On attend cependant les noms des artistes qui monteront sur scène le 15 juillet, place de la République à Paris et dix jours plus tard, le 25 à La Courneuve au parc Georges Valbon.