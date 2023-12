Le rappeur continue son voyage dans le Sud.

Lujipeka s'est apparemment payé une petite virée dans le Sud ces dernières semaines, et il en a profité pour s'imprégner complètement de la musique de Marseille. Le résultat, c'est un projet sorti le 24 novembre, "Weekend à Marseille", et cette semaine il continue d'en faire la promo avec la sortie du clip d'un des extraits du projet, "Zaza". Un morceau rythmé, avec un refrain efficace, un peu d'egotrip, et une vidéo bien ensoleillée : bienvenue à Marseille !