SCH : son concert au Vélodrome sera diffusé sur France 2

Le 22 juillet 2023, SCH donnait un immense concert dans sa ville de Marseille et pas n'importe où, au stade Vélodrome, rien que ça, devant plus de 53 000 spectateurs dans le cadre de sa tournée "Decennium". Un show en forme d'apothéose durant lequel il avait réuni de nombreux autres rappeurs phocéens comme Jul, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda ou encore Houari mais aussi des artistes issus d'autres villes comme Hamza, PLK, Sofiane Pamart, Unknown-T, entre autres. Capté pour être ensuite diffusé au cinéma, ce concert exceptionnel sera bientôt l'objet d'une diffusion à la télévision. Plus précisément, ce sera sur France 2 le vendredi 19 avril à 22h45 ! Cette retransmission se fera dans le cadre du concept "2H2L" (deux heures de live), présenté par Raphäl Yem et sera aussi un bel anniversaire puisque le S fêtera à cette occasion ses dix ans de carrière. "Plus de 2h00 de communion : un show historique !" selon le communiqué qui présente l'événement. Surtout, ce sera l'occasion pour ceux qui n'étaient pas au stade ou qui n'ont pas pu voir le show dans un cinéma de pouvoir assister à la retransmission de ce concert directement de chez eux !