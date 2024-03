Cardi B ne veut plus de clashs

La rappeuse préfère se battre dans la vraie vie...

Alors que le rap game pullule de clashs entre artistes, Cardi B se retire des combats. La rappeuse américaine a récemment déclaré en avoir fini "avec les disputes". Pour autant, elle est prête à en découdre dans la vraie vie si quelqu'un la cherche.

En 2024, Cardi B est enfin de retour en solo. L'interprète de "I Like It" récemment dévoilé deux nouveaux singles, "Like What" et "Enough", amorçant peut-être la sortie d'un nouvel album. Très présente médiatiquement, elle enchaîne les confidences et après avoir dévoilé sa fortune, elle se confie désormais sur les clashs dans le rap game. Spoiler : la rappeuse américaine en a marre et a désormais une toute autre façon de procéder. "J'en ai fini avec les disputes. Si quelqu'un veut me voir, il peut me combattre. J'ai des ongles courts maintenant, donc si quelqu'un a un problème avec moi, (...) il peut se battre contre moi, déclare Cardi B en direct X Spaces. Mais je ne fais d'aller-retour avec aucune sal*pe sur Instagram, sur les médias sociaux, sur les disques, rien".

Fatiguée de toujours passer pour la méchante dans les histoires, elle poursuit : "Peu importe si j'ai raison ou tort, je serai toujours la méchante. Mais vous devez tous me laisser tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne suis même pas arrogante au sujet de mes accomplissements". Après plus de dix ans de carrière, il faut dire que Cardi B a essuyé de nombreux clashs, notamment avec Nicki Minaj. "Je lui ai parlé deux fois auparavant et nous sommes arrivés à un accord. Mais elle a continué", avoue-t-elle. Récemment, elle se confiait aussi sur un éventuel featuring avec Rihanna : "J'adore la musique de Rihanna. Mais je ne fais pas de musique comme ça", déclarait Cardi B.